Самые высокооплачиваемые рабочие специальности в строительстве в 2024 году

В строительной отрасли острая нехватка квалифицированных рабочих, их доходы растут. Самые высокие средние зарплаты в отрасли сейчас у промышленных альпинистов, монтажников окон ПВХ и плиточников. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» продолжает следить, как меняются доходы квалифицированных рабочих в строительстве.

Зарплатные индексы «SuperJob» в строительстве показывают прирост средних рыночных зарплатных предложений работодателей за год на 8,4%. С июня 2016 года зарплатные предложения увеличились в 2 раза (в номинальном выражении, без учета инфляции).

В Москве за последние 8 лет зарплаты монтажников систем вентиляции и кондиционирования выросли больше всего. В 2016 году они в среднем получали 45 тысяч рублей, а к 2024 году их доход увеличился до 120 тысяч рублей (рост на 167%). На втором месте по росту зарплат — плиточники. Если в 2016 году их средний заработок составлял 55 тысяч рублей, то сейчас он вырос до 130 тысяч рублей, увеличившись на 136%. Третье место в столице заняли монтажники окон ПВХ. За эти 8 лет уровень оплаты их труда увеличился на 133%, с 60 тысяч рублей 8 лет назад до 140 тысяч рублей сейчас.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Санкт-Петербурге. Здесь также лидируют монтажники систем вентиляции и кондиционирования, чей доход за последние 8 лет вырос на 162%. Их заработок увеличился с 42 до 110 тысяч рублей. На втором месте — монтажники наружных трубопроводов, чей доход вырос на 144%, с 45 до 110 тысяч рублей. Третье место занимают плиточники, их доход увеличился на 140%, с 50 до 120 тысяч рублей.

За последний год в Москве и Санкт-Петербурге больше всего выросли зарплаты промышленных альпинистов: на 25 и 27% соответственно. В 2024 году значительно увеличились средние зарплаты механиков, обслуживающих дорожно-строительную технику: на 21% в Москве и на 26% в Санкт-Петербурге. Кроме того, в Москве существенно выросли средние зарплаты дорожных рабочих и монтажников систем вентиляции и кондиционирования — на 20%. А в Санкт-Петербурге заметно увеличились зарплаты арматурщиков — на 25%.

Если говорить о среднем уровне заработной платы среди рабочих строительных специальностей, то в 2024 году самыми высокооплачиваемыми оказались промышленные альпинисты. В Москве их зарплата составляет 150 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — 140 тысяч. На втором месте по уровню дохода находятся монтажники окон ПВХ. В столице их зарплата составляет 140 тысяч рублей, а в городе на Неве — 130 тысяч. Замыкают тройку лидеров плиточники, которые получают 130 и 120 тысяч рублей в Москве и Санкт-Петербурге соответственно.

Если сравнивать максимальные заработки, то лидерами становятся монтажники окон ПВХ. При максимальной загрузке их доход в Москве может достигать 270 тысяч рублей (fix+%), а в Санкт-Петербурге — 260 тысяч рублей. Плиточники, промышленные альпинисты и газосварщики могут зарабатывать до 250 тысяч рублей в Москве и до 240 тысяч рублей в Санкт-Петербурге. А монтажники систем вентиляции и кондиционирования могут получать до 220 тысяч рублей в столице и до 210 тысяч рублей в городе на Неве.

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