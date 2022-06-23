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Мурманская область. Арктика (16+)23.06.22 18:00

Самые высокооплачиваемые вакансии июня в Мурманске – версия «SuperJob»

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал 25 тысяч вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек: и отобрал самые высокооплачиваемые предложения июня.

Больше всего в Мурманске готовы платить докмейстеру (лицу, отвечающему за док): обещают зарплату от 70 тысяч рублей. Требуется высшее или среднее специальное образование по специальности «Судовождение», а работодатель обещает соцпакет.

Заведующему пекарней с опытом работа от 1-го года и средним специальным образованием в одной из крупнейших российских розничных сетей в стране обещают от 69 до 85 тысяч рублей. В качестве бонусов − надбавка компенсационного характера, корпоративные скидки от компаний-партнеров, бесплатное корпоративное обучение и фирменная спецодежда, компенсация расходов на оформление медицинской книжки и корпоративные пенсионные программы, скидка в размере 30% на группы кулинарии и развоз на такси в вечернее время.

Торговому представителю в группе компаний, владеющая и управляющая активами в сфере логистики и дистрибуции товаров повседневного спроса (FMCG), предлагают от 64 тысячи рублей в месяц. Требуется опыт работы в аналогичной должности от 1 года и готовность к разъездной работе. В качестве бонусов от работодателя − оплата мобильной связи и топливной карты, а также иных расходов на автомобиль, планшет от компании. 

Монтажнику связи в крупнейшем в России телеком-провайдере готовы платить от 64 тысячи рублей. Из бонусов − удобный график работы, оборудование, материалы, форма и СИЗ за счёт компании и обучение от компетентного наставника.

Заместителю директора по учебно-воспитательной работе готовы платить от 60 до 75 тысяч рублей в месяц в средней образовательной школе.

Самым высокооплачиваемым предложением о работе этого месяца стала вакансия руководителя в аутсорсинговой компании в Сочи, которому готовы платить от 200 тысяч рублей.

В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в июне — предложения для программистов, руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих.

Среди наиболее высокооплачиваемых предложений в Вологде — руководитель департамента персонала на зарплату от 100 тысяч рублей. В Архангельске больше всего готовы платить машинисту автокрана – от 100 тысяч рублей. Во Владимире в числе привлекательных по уровню дохода оказалась вакансия в сфере производства: руководителю отдела развития территории обещают от 120 до 140 тысяч рублей. В Сургуте среди лучших по оплате — вакансия начальника отдела маркетинга в строительной компании и руководителя отдела сопровождения клиентов в крупном банке, которым готовы платить от 100 и 120 тысяч рублей соответственно. В Белгороде больше всего готовы платить главному механику (от 150 тысяч рублей), в Чебоксарах — инженеру-программисту на научно-производственном предприятии (110 тысяч рублей).

Индекс рынка труда составляет 0,94 пункта: рекрутинговая активность на 0,06 пункта ниже средней активности компаний в сфере найма персонала в аналогичные периоды 2017—2019 гг. Постпраздничная неделя была короткой, HR-активность чуть снизилась (минус 0,04 пункта), вакансий стало меньше на 5%. Количество вакансий в кадровой сфере за прошедшую неделю увеличилось на 7%: вырос спрос на HR-менеджеров и специалистов по охране труда и технике безопасности. Вакансий для курьеров стало больше на 6%. Спрос на промышленный персонал вырос на 5%: увеличилось число вакансий в точном машиностроении и энергетической отрасли. В IT, образовании и административно-хозяйственной сфере количество вакантных мест за неделю не изменилось.

Мурманск 

Должность

Предлагаемая зарплата

1

Докмейстер

от 70 000 руб.

2

Заведующий пекарней

69 000 — 80 500 руб.

3

Торговый представитель

от 64 300 руб.

4

Монтажник связи

от 64 000 руб.

5

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе

60 000 — 75 000 руб.

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