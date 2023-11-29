Самые высокооплачиваемые вакансии ноября в Мурманске от «SuperJob»

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал 33 тысячи вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения ноября в Мурманске.

В Мурманске в ноябре больше всего готовы платить директору магазина. Ищут сотрудника с релевантным опытом работы от одного года и высшим образованием. Компания предлагает зарплату до 150 тысяч рублей, премии, скидки на продукты компании, оформление медкнижки, бесплатное обучение новой профессии и форменную одежду.

На втором месте – вакансия начальника сектора недвижимости и развития инфраструктуры с зарплатой от 100 тысяч рублей. Успешный кандидат должен иметь высшее образование и релевантный опыт работы. Работодатель обещает премии, льготную ипотеку, корпоративную пенсионную программу, ДМС и материальную помощь.

На третьем месте – врач-уролог с зарплатой от 100 тысяч рублей. Будущий сотрудник должен иметь высшее образование и действующий сертификат специалиста. Компания обещает компенсацию аренды жилья, доплаты, ежегодный отпуск 66 дней, компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно и выплату разовой материальной помощи к ежегодному оплачиваемому отпуску.

В рейтинг также вошли вакансии руководителя собственного производства и пекарни с зарплатой до 120 тысяч рублей и ведущего программиста с зарплатой от 80 тысяч рублей.

В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в ноябре — предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих.

Среди наиболее высокооплачиваемых предложений в Вологде, Иваново, Калининграде, Мурманске, Нижневартовске — вакансии врачей.

В Калуге среди лучших по оплате — вакансия главного бухгалтера, во Владимире — главного инженера, в Вологде — главного технолога, в Комсомольске-на-Амуре — заместителя руководителя филиала по строительству, в Мурманске — начальника сектора недвижимости и развития инфраструктуры, в Благовещенске — руководителя территориальной сети.

Мурманск