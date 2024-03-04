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Мурманская область. Арктика (16+)04.03.24 15:45

Самые юные спортсмены приняли участие в турнире по спортивной борьбе на призы председателя Олимпийского совета региона

В Мурманской областной спортивной школе прошёл турнир по спортивной борьбе (дисциплина греко-римская борьба) на призы председателя Олимпийского совета региона. Председатель профильного комитета регионального парламента Лариса Круглова приняла участие в торжественной церемонии открытия турнира, в котором приняли участие более 150 юных борцов 2014-2015 годов рождения из спортивных школ и клубов Мурманска, Североморска, Апатитов, Оленегорска, Снежногорска, Гаджиево и Кольского района.

Соревнования проводились в 13 весовых категориях. От Олимпийского совета Мурманской области победитель в каждой категории награждался кубком, а призёры - медалью и грамотой. Также были предусмотрены специальные призы от Федерации спортивной борьбы Мурманской области.

- В этом турнире приняли участие самые юные борцы, те, кто делает свои первые шаги в данном виде спорта, - сказала Лариса Круглова. – И, на мой взгляд, очень хорошо, что и для юных спортсменов у нас в области проводятся такие яркие и массовые спортивные мероприятия.

Депутат вручила Почётную грамоту регионального парламента и Почётную грамоту Олимпийского комитета России главному инициатору и организатору турнира – председателю Олимпийского совета Мурманской области Андрею Петрову, отметив его большой вклад в развитие олимпийского движения в регионе.

- В Заполярье в целом развитию спорта уделяется повышенное внимание, - подчеркнула парламентарий. – Свидетельство тому – прошедший турнир для юных борцов и многие другие большие спортивные мероприятия, которые у нас проводятся на регулярной основе. Также в регионе активно ведётся работа по подготовке спортивного резерва для сборных команд и созданию условий для всех, кто регулярно занимаются физкультурой, ведет активный образ жизни.

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/649/xsqzofmwa4c08qg9kqaob4vgmuaq2ykd.jpg

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