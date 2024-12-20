Самые желанные подарочные сертификаты на Новый год — в магазины косметики и салоны красоты

Желающих получить подарочный сертификат на Новый год в 3,5 раза больше, чем тех, кто собирается их дарить. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

7% россиян намереваются дарить родным и близким подарочные сертификаты на Новый год, 67% — не рассматривают такой вариант, каждый четвертый (26%) пока не определился с форматом подарка.

Чаще выбирают для подарка сертификаты на покупку косметики, товаров для дома, бьюти-процедур, гаджетов и одежды, а также сертификаты маркетплейсов.

Желающих получить сертификат на Новый год в 3,5 раза больше, чем тех, кто собирается их дарить. Каждый четвертый россиянин (24%) хотел бы получить такой подарок, причём женщины практически вдвое чаще мужчин (30% против 17% соответственно). Россияне до 35 лет по сравнению с теми, кто старше, и сами чаще дарят сертификаты, и мечтают получить их в подарок на Новый год. Среди респондентов с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц больше всего планирующих дарить сертификаты (12%) и желающих получить такой подарок (32%).

Россияне в большей степени были бы рады сертификатам магазинов косметики, салонов красоты, супермаркетов, магазинов одежды и бытовой техники.

Время проведения опроса: 9—16 декабря 2024 года.