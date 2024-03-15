Самым большим безрассудством в студенчестве россияне считают прогулы и ранние браки

Залезть в окно, поспорить с преподавателем и отправиться в спонтанное путешествие с друзьями: россияне рассказали о самых безрассудных поступках, которые они совершили во время учебы в вузе. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob Старт карьеры» приняли участие экономически активные россияне с высшим образованием из всех округов страны.

Самым большим безрассудством в студенчестве россияне чаще всего называли прогулы пар и сессий (8%). На втором месте — студенческие свадьбы (6%). Употребление алкоголя в общежитии назвали безответственным 4% россиян. По 3% респондентов залезали в окно или на крышу общежития, сбегали в путешествия с друзьями.

По 2% респондентов безрассудными поступками назвали споры с преподавателями, смену вуза или специальности, влюбленность и уход в академический отпуск.

1 из 100 исправлял оценки в зачётке, сдавал экзамены без подготовки, ударялся в загул накануне защиты дипломной работы, был уличён преподавателем в использовании шпаргалок.

Ещё 1% в шоке от того, как ему удавалось совмещать учёбу в вузе с родительством.

Среди других безумных поступков бывших студентов: прыжки в сугробы после защиты, сдача зачёта за себя и друга/подругу, купание в проруби, драки, слёзы из-за оценок, сутки без сна, азартные игры на стипендию.

Только каждый третий утверждает, что в студенческие годы не совершал безрассудных поступков.

Для женщин самым большим безрассудством были прогулы занятий и уход в академический отпуск. Мужчины же бо́льшим безумством считают употребление алкоголя в общежитии и прогулки по крышам. Одинаково часто к безрассудным поступкам и мужчины, и женщины причисляли студенческие браки.

Время проведения опроса: 5—12 марта 2024 года.