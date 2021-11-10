Самыми северными точками, где будут решать задания Географического диктанта, станут Новая Земля и остров Котельный

Около 3,5 тысячи воинов-североморцев и членов их семей, гражданских служащих, нахимовцев и юнармейцев примут участие в ежегодной международной просветительской акции «Географический диктант», которая проходит под эгидой Русского географического общества. Для этой цели на Северном флоте подготовлено 57 площадок, включая Мурманское Нахимовское военно-морское училище и ряд учреждений культуры флотских гарнизонов.

Самыми северными точками, где будут решать задания диктанта, станут Новая Земля и остров Котельный - там дислоцированы арктические подразделения и части ПВО Северного флота.

Командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев, как и в прошлом году, примет участие в мероприятии вместе с экипажем тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» в Североморске.

Как сообщает пресс-служба СФ, год назад Географический диктант проходил на 49 площадках в воинских частях и на надводных кораблях Северного флота. Все аудитории были предварительно продезинфицированы. Участники акции соблюдали масочный режим и социальную дистанцию. Подобные противоэпидемические меры будут приняты и 14 ноября.