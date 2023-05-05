Самыми «вредными» коллегами россияне назвали бухгалтеров и программистов

Трудности в общении с программистами испытывает каждый пятый работающий. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после того, как узнали, с представителями каких специальностей россиянам сложнее всего общаться на работе. В опросе приняли участие работающие экономически активные граждане из всех округов страны.

Сложнее всего россиянам дается общение по рабочим вопросам с финансовыми специалистами и бухгалтерами (7%). 5% опрошенных испытывают трудности в коммуникации с программистами. По 4% респондентов с трудом находят общий язык с инженерами и специалистами служб безопасности. О трудностях коммуникации с юристами, рабочими и экономистами говорят по 3% респондентов. Столько же россиян с трудом общаются с коллегами — представителями своих профессий (3%).

С менеджерами по продажам сложно общаться 2% опрошенных, с менеджерами по персоналу и офис-менеджерами — по 1%.

29% утверждают, что легко находят общий язык с представителями любых профессий.

Для каждого десятого сложности в общении зависят не от профессии, а от характера коллеги.

1 из 100 россиян сложно общаться практически со всеми.

Женщины чаще мужчин говорят о том, что не имеют проблем в общении с представителями других специальностей: 33% против 25%.

За два года с момента проведения аналогичного исследования, россиянам стало сложнее находить общий язык по рабочим вопросам с инженерами, экономистами и специалистами служб безопасности.

Время проведения опроса: 22 апреля — 2 мая 2023 года.