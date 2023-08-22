Самый большой российский триколор развернули в Арктике полярники дрейфующей станции «Северный полюс-41»

Для организации уникальной акции на льду Северного Ледовитого океана учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского института выбрали безопасный участок ледового поля. Двумя рейсами вертолёта Ка-32 к месту проведения мероприятия были доставлены 24 полярника с ледостойкой платформы «Северный полюс» и научно-экспедиционного судна «Академик Трёшников». Государственный флаг России развернули в точке с координатами 83.31°с.ш., 51.48°в.д.

В честь Дня Государственного Флага РФ на дрейфующей станции «Северный полюс-41» Арктического и антарктического научно-исследовательского института развернули российский триколор размером 1423 кв. метров.

Торжественная акция организована в рамках проекта «Все стихии», в ходе которого флаг Российской Федерации разворачивается в самых экстремальных условиях и знаковых местах планеты: в воздухе, на воде, на вулкане и на земле – на Кавказе и на Камчатке, в Сибири и в Крыму, в Антарктиде и в Арктике.

Длина развернутого на дрейфующей станции «Северный полюс-41» Государственного флага Российской Федерации составляет 4807 см, а ширина – 2960 см.

Для организации уникальной акции на льду Северного Ледовитого океана учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского института выбрали безопасный участок ледового поля. Двумя рейсами вертолёта Ка-32 к месту проведения мероприятия были доставлены 24 полярника с ледостойкой платформы «Северный полюс» и научно-экспедиционного судна «Академик Трёшников». Государственный флаг России развернули в точке с координатами 83.31°с.ш., 51.48°в.д.

«Арктика – это место силы, где могут работать только стойкие и мужественные люди, настоящие патриоты своего дела. На дрейфующей станции «Северный полюс-41» наши учёные проводят уникальные и важные для страны исследования, позволяющие развивать новые морские и воздушные трассы, осваивать перспективные территории и месторождения, сохранять уникальную природную среду арктического региона. От большой земли полярников отделяет десять месяцев дрейфа в сложнейших климатических условиях, в окружении льдов и самого холодного океана на планете, глубина которого достигает четырех километров. Мы хотим, чтоб они чувствовали поддержку, поэтому именно здесь развернули масштабный российский триколор», – подчеркнул Александр Макаров, директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Фото и видео: https://vk.com/arcticandantarctic