«Самый детский день» 1 июня!

Как открыть летний сезон правильно? Конечно же, проводя время в «Кировке», утверждают сотрудники Мурманского областного Дворца культуры имени С.М. Кирова.

Они в преддверии Международного дня защиты детей приглашают земляков и гостей города Мурманска на праздник «Самый детский день».

Здесь каждый сможет найти занятие по душе. Этот день - отличный повод отдохнуть незабываемо и с пользой для всей семьи. Создайте яркие воспоминания в первый день лета.

Вход свободный. (6+)

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457284864%2Falbum-23902826_00%2Frev