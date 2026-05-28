«Самый детский день!»: «Кировка» приглашает отметить Международный день защиты детей вместе

1 июня в 11.00 на площади перед Дворцом культуры состоится выступление ансамбля русских народных инструментов «Русские потешки» и вокального ансамбля «Цветные сны», а также начнут работу разнообразные тематические площадки.

Вниманию участников праздника предлагаются следующие площадки:

- «Добро пожаловать во Дворец» (узнай больше о записи в наши творческие коллективы);

- «Поговорим о ПушКарте» (тебе 14 лет и старше, получи информацию о подключении Пушкинской карты);

- «Летний привет Дворцу» (нарисуй открытку для нас и получи подарок);

- «Саамская сказка» (окунись в культуру Кольских саамов, пройди квест и прими участие в мастер-классе);

- «Тропинка к животным» (познакомься с обитателями нашего зооуголка);

- «Место встречи – Дворец» (узнай историю нашей «Кировки», загляни в закулисье и познакомься с творческими профессиями).

В 14.00 в фестивальном зале Дворца состоится праздник «Радость детства» совместно со студенческим объединением Мурманского арктического университета «Содружество равных возможностей».

На программы «Саамская сказка», «Тропинка к животным» и «Место встречи – Дворец» ведётся предварительная запись по телефону 8 (8152) 45-76-58 и через «Яндекс форму»: forms.yandex.ru/u/6a1429c9...