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Мурманская область. Арктика (16+)31.05.25 11:00

Самый молодой должник по алиментам живёт в Апатитах, или Портрет алиментщика Мурманской области от регионального УФССП

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в преддверии 1 июня – Дня защиты детей в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области был проведён анализ исполнительных документов по взысканию алиментов и составлен портрет алиментщика региона.

Должниками по алиментам являются 3829 мужчин (77%) и 1118 женщин (23%). Мужчины задолжали своим детям 84 млн рублей, женщины 26 млн рублей. Самая большая задолженность в размере свыше 15 миллионов рублей у жителя Кольского района, ещё 14 должников имеют долги по алиментам свыше 2 миллионов рублей. Средняя задолженность по алиментам на одного должника составляет 223 тысячи рублей.

Самому молодому должнику - жителю г. Апатиты 19 лет, самому пожилому - жителю п. Никель 70 лет. По возрасту алиментщики распределились следующим образом: от 18 до 30 лет – 168 мужчин, 106 женщин; от 30 до 40 лет – 1465 мужчин, 509 женщин; от 40 до 50 лет –1 753 мужчины, 431 женщина; от 50 до 60 лет – 415 мужчин, 72 женщины; старше 60 лет – 28 мужчин.

Таким образом, самым распространенным должником Мурманской области является неработающий мужчина от 40 до 50 лет, имеющий среднюю задолженность более 230 тысяч рублей, не имеющий имущество, на которое возможно обратить взыскание.

Ещё раз хочется напомнить тем родителям, в отношении которых есть решение суда о выплате алиментов: это не наказание и не повинность, а обеспечение достойной жизни детям. От регулярных выплат денежных средств зависит уровень удовлетворения необходимых, жизненно важных потребностей ребёнка.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.

 

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