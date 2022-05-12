Самый мощный в мире неатомный ледокол «Виктор Черномырдин» завершил ледовые испытания, выполнив их программу в полном объёме

Как сообщает «Росморречфлот», по предварительной оценке специалистов, характеристики ледопроходимости ледокола подтверждены. Ледокол «Виктор Черномырдин» подтвердил, что способен продвигаться непрерывным ходом в сплошном ледяном поле толщиной до 2 метров, а также выполнять ледокольные операции при толщине льда до 3 метров.

Ледовые испытания прошли в два этапа. Полигоном для первого этапа стали ледовые поля между Каменными островами и материковой частью России, второй этап проведён в районе острова Белуха. На данный момент в ледовых условиях ледоколом пройдено около 1000 морских миль.

В ходе испытаний «Виктор Черномырдин» выполнил следующие элементы маневрирования: циркуляцию, движение передним и задним ходом при различных режимах и мощностях энергетической установки, разворот по схеме «звезда» и другие. Благодаря наличию на втором полигоне испытаний торосов с толщинами льда около 3 метров ледокол смог отработать преодоление льда набегами.

11 мая состоялось рабочее совещание с представителями Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) и АО «Адмиралтийские верфи» по подведению предварительных итогов ледовых испытаний. По окончании экспедиции будет продолжена работа по детальной обработке набранной информации и подготовке отчётов.

Фото: https://morflot.gov.ru/novosti/lenta/n5976.html