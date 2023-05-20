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Мурманская область. Арктика (16+)20.05.23 16:00

Самый северный литературный фестиваль «Капитан Грэй» открыл приём заявок

Стартовал приём заявок на самый северный и один из крупнейших в стране XIII Всероссийский литературный фестиваль «Капитан Грэй», который ежегодно проходит в Мурманске.

Традиционно программа фестиваля включает семинары для пишущих авторов от ведущих писателей, критиков, преподавателей и редакторов литературных журналов страны, мастер-классы и выступления, экскурсии по Мурманску и области, включая поездку на Северный Ледовитый океан и охоту за северным сиянием, съемки Арктического литературного пленэра «Поэтическое место силы» и многое другое. Лучших участников ждут публикации в журналах и рекомендации на другие мероприятия крупнейшего в стране Содружества литературных фестивалей России, фестивали «Осиянное слово» и «Покровский Собор».

Заявки можно подать до 31 июля включительно. Попробовать свои силы могут авторы, пишущие на русском языке, независимо от места проживания, старше 14 лет. Форум-фестиваль проводится по пяти направлениям: проза малых форм, драматургия коротких форм (в прозе и стихах), поэзия, авторская поэтическая песня (автор стихов также является автором музыки и исполнителем), литературная критика (рецензии и статьи о книгах и авторах, принимающих участие в современном литературном процессе).

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, рассматривать работы участников и вести обучающие семинары будут признанные мастера-эксперты со всей страны. Предварительное согласие на работу экспертами подтвердили Алексей Витаков (Москва), Нина Ягодинцева (Челябинск), Светлана Чураева (Уфа), Андрей Расторгуев (Екатеринбург) и другие известные поэты и прозаики.

«Капитан Грэй» поддержан грантом министерства культуры Мурманской области для НКО на культурные проекты, благодаря чему все приехавшие победители отбора за счет фестиваля смогут бесплатно принять участие в его мероприятиях. Напомним, что в прошлом году фестиваль также был поддержан областным правительством, тогда оргкомитет собрал рекордное число заявок и участников.

Учредители форума-фестиваля - Мурманское отделение Союза писателей России, Совет молодых литераторов Союза писателей России при поддержке Министерства культуры Мурманской области и Мурманской областной научной библиотеки.

Положение, новости, форма заявки и другая информация фестиваля – в группе «ВКонтакте» и на сайте.

Фото: https://gov-murman.ru

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