В условиях полярной ночи, при температуре -72°С полярники организовали торжественный проход с портретами своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне, поделились историями жизни и подвигов ветеранов.

В честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на антарктической станции Восток – в самой холодной точке планеты, прошло шествие бессмертного полка. В нём приняли участие полярники 68-й Российской антарктической экспедиции, автономно зимующие на станции Восток в центральной Антарктиде.

В условиях полярной ночи, при температуре -72°С полярники организовали торжественный проход с портретами своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне, поделились историями жизни и подвигов ветеранов.

Как сообщает Арктический и антарктический институт (ААНИИ), самый северный парад Победы прошёл на архипелаге Шпицберген. В честь памятной даты организовано автошествие из полусотни автомобилей, спецтехники, снегоходов и даже вертолёта МИ-8.

В мероприятии приняли участие учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского института и специалисты других российских компаний, работающие на архипелаге, и заметная часть жителей близлежащих посёлков.

Фото и видео (Иван Сергеев, Виталий Заровчатский): https://vk.com/arcticandantarctic?w=wall-165713521_5515