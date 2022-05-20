Самый северный Сабантуй пройдёт в Мурманске

29 мая Мурманская региональная общественная организация содействия развитию татарской культуры «Татарское культурное общество «Якташ» («Земляк») приглашает жителей Мурманска и Мурманской области на татаро-башкирский праздник «Сабантуй на Крайнем Севере».

Главная цель мероприятия – познакомить северян с традициями и праздниками татаро-башкирского народа, национальной культурой и народными обычаями.

В программе праздника – концертная программа, спортивные соревнования по борьбе курэш, бой с подушками, дегустация блюд национальной кухни, выставка изделий народного творчества. Специальными гостями праздника станут артисты из Республики Татарстан.

Как сообщает Министерство внутренней политики Мурманской области, организатором мероприятия выступает Мурманская региональная общественная организация содействия развитию татарской культуры «Татарское культурное общество «Якташ» при поддержке Министерства внутренней политики Мурманской области, Дома культуры Ленинского округа города Мурманска, ГОБУ «Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества».

Место проведения: Мурманск, территория Культурно-паркового комплекса им. Олега Найдёнова возле лодочной станции на Семёновском озере, начало в 14.00.