Самый северный веломарафон «Муста-Тунтури» проведут в июле

Веломарафон «Муста-Тунтури» состоится 27 июля в спортивной дисциплине «маунтинбайк – кросс-кантри». Торжественную церемонию открытия проведут в 10.40.

Его трасса преодолевает перевал Муста-Тунтури, который является самой северной точкой фронта Второй мировой войны на полуострове Средний и является уникальным природным заповедником.

Бросить вызов суровой северной природе планируют более 150 велосипедистов из разных регионов России. Участникам представлены три дистанции различной протяженности. Дистанция 110 км – сложная трасса с перепадами высот, каменистыми рядами и бродами. Дистанция 50 км включает в себя восхождение на перевал Муста-Тунтури. Все трудности восхождения компенсируют виды, которые открываются на вершине! После спуска с перевала - разворот на финиш. Дистанция 25 км проходит по живописным местам, вдоль реки Титовка до начала перевала Муста-Тунтури, до места под названием «Пьяный ручей» и обратно к финишу. Эта дистанция под силу всем, независимо от уровня подготовки. Награды разыграют в двух возрастных группах на каждой дистанции.

Зарегистрироваться для участия в уникальном событии можно на сайте.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, главными задачами соревнований являются популяризация и развитие велосипедного спорта в регионе, раскрытие внутренних резервов человека в условиях природной среды; пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи; повышение туристической привлекательности Кольского полуострова, а также выявление сильнейших спортсменов.

Фото: https://gov-murman.ru