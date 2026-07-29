Самый северный веломарафон России Муста-Тунтури – 2026 собрал свыше 130 спортсменов: названы имена победителей

13-й по счёту веломарафон Муста-Тунтури встречал участников в минувшую субботу на своём традиционном месте – территории Печенгского муниципального округа и полуострова Средний. Сердцем марафона стал перевал Муста-Тунтури. Это не просто живописное место, а точка, имеющая огромное историческое значение. Именно здесь проходила линия фронта Второй мировой войны на полуострове Средний.

Бросить вызов суровой северной природе решили 139 велосипедистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Карелии, Мурманской, Вологодской, Рязанской и Ленинградской областей, а также Республики Беларусь.

Сильнейших определяли в спортивной дисциплине «маунтинбайк – кросс-кантри». Участникам было представлено три дистанции различной протяженности: 110 км – сложная трасса с перепадами высот, каменистыми рядами и бродами; 50 км включает в себя восхождение на перевал Муста-Тунтури, после спуска – разворот на финиш. Дистанция 25 км проходит по живописным местам, вдоль реки Титовка до начала перевала Муста-Тунтури, до места под названием «Пьяный ручей» и обратно к финишу.

Награды разыграли в двух возрастных группах на каждой дистанции.

Так, победителем заезда на 110 км среди мужчин до 45 лет стал Дмитрий Кочеров из Колы, он проехал трассу за 5 часов 00 минут 36 секунд. В призерах представители Мурманска – Михаил Миннебаев (5 часов 33 минуты 13 секунд) и Ринат Бахтияров (5 часов 52 минуты 11 секунд). Среди мужчин от 45 лет «золото» завоевал Антон Ников из Мончегорска, его время – 5 часов 15 минут 53 секунды. В призёрах мурманчане: на втором месте Андрей Захаров (5 часов 16 минут 45 секунд), на третьем – Дмитрий Красных (5 часов 33 минуты 44 секунды).

Среди женщин от 45 лет победила мурманчанка Вера Левитес – 9 часов 41 минута 35 секунд.

Лучший результат на дистанции в 50 км среди мужчин до 45 лет показали представители заполярной столицы. Золотую медаль завоевал Александр Бушманов. Он пересек финишную черту через 2 часа 18 минут 21 секунду. В призёрах Алексей Борин (2 часа 25 минут 38 секунд) и Артем Ткачук (2 часа 26 минут 56 секунд). У мужчин от 45 лет победителем стал Игорь Страуманис из Ковдора (2 часа 37 минут 9 секунд). В призёрах Алексей Никифоров из Мончегорска (2 часа 51 минута 42 секунды) и Александр Жемчугов из Мурманска (3 часа 15 минут 34 секунды).

Среди женщин до 45 лет победу одержала апатитчанка Анастасия Тутарова, её время – 2 часа 42 минуты 11 секунд. На втором месте Варвара Лобачкова из Мурманска (2 часа 42 минуты 13 секунд). На третьем месте также мурманчанка Анастасия Кириллова (3 часа 25 минут 58 секунд). У спортсменок возрастной категории после 45 лет на первом месте Татьяна Морозова из Мурманска (3 часа 51 минут 10 секунд). В призёрах Юлия Налимова из Североморска (3 часа 56 минут 38 секунд) и Наталья Ивашнева из Апатитов (4 часа 40 минут 25 секунд).

Дистанцию в 25 км среди велосипедистов до 45 лет быстрее всех преодолел Вадим Айнбунд из Мончегорска за 1 час 5 минут 21 секунду. В призёрах Алексей Иванов из Санкт-Петербурга (1 час 7 минут 26 секунд) и Роман Зенин из Мурманска (1 час 11 минут 32 секунды). У мужчин после 45 лет победил Сергей Кляузовас из Мончегорска (1 час 3 минуты 8 секунд). На втором месте Дмитрий Ялоза из Оленегорска (1 час 6 минут 38 секунд). На третьем – Александр Бушманов из Мончегорска (1 час 7 минут 24 секунды).

Среди велосипедисток до 45 лет «золото» веломарафона взяла Валерия Житницкая из Североморска (1 час 11 минут 34 секунды). В призёрах – мурманчанка Дарья Климовская (1 час 15 минут 31 секунда) и Милена Дибирова из Ревды (1 час 22 минуты 30 секунд).

Фото (Наталья ШМАКОВА): https://gov-murman.ru/info/news/571835/#&gid=1&pid=11