Самый современный троллейбус российского производства выйдет на линию в Мурманске

11 февраля губернатору Мурманской области Андрею Чибису презентовали новый современный троллейбус марки «Алькор», который вскоре выйдет на линию в столице региона.

«В России – это сейчас самый современный троллейбус и первый отечественного производства. Он прошёл всю необходимую сертификацию. Коллеги поэксплуатируют его месяц-полтора, посмотрят на то, как он покажет себя в действии. Если всё будет хорошо, то, конечно, мы будем акцентировать внимание на том, чтобы именно такие троллейбусы украшали наш город, обеспечивали комфорт и безопасность пассажиров, – подчеркнул глава региона. – И в нём есть изюминка, которая отработана с производителем конкретно под уникальность Мурманской области, – специальная панель в салоне показывает северное сияние».

Как рассказал генеральный директор АО «Электротранспорт» Сергей Коробков, троллейбус выйдет на улицы столицы Заполярья примерно через 8-9 дней. Для этого предприятию необходимо его полностью принять, а водителям пройти соответствующие инструктажи по работе с новым оборудованием, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439812/#&gid=1&pid=17