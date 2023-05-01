Саньдаисты Мурманской области завоевали 9 медалей на первенстве России по ушу

В Москве состоялось первенство России по ушу. Традиционное ушу и поединки саньда собрали сильнейших спортсменов из 48 субъектов Российской Федерации в возрасте от 12 до 17 лет.

«Все участники нашей дружной команды показали достойный уровень конкуренции спортсменам из других регионов. Заполярные спортсмены выложились на 100℅ и отлично показали себя на главных соревнованиях страны», – отметил президент Федерации ушу Мурманской области Алексей Нюньков.

В дисциплине саньда заполярные спортсмены завоевали 9 медалей. Так, серебряными призёрами стали Максим Хворостянов, Лев Тарасенко и Семён Кузнецов. Бронзу завоевали Арина Панкратова, Мария Зубова, Максим Фалько, Вероника Кочеткова, Владимир Герасимов и Данил Саиткулов.

Буквально месяц назад юные заполярные саньдаисты завоевали четыре награды на чемпионате и первенстве России, теперь на их счету – уже 13 наград. В минувшем году в этом виде спорта спортсменам удалось завоевать 8 медалей.

Впереди спортсменов ждут международные соревнования в Москве и турнир в городе Кингисепп, сообщает Министерство спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru