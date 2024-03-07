Санинструктор морской пехоты Северного флота Виктория Коновалова передаёт сослуживцам боевой опыт спасения жизней

В преддверии Международного женского дня на одном из полигонов бригады морской пехоты Северного флота прошло занятие по оказанию первой доврачебной помощи.

Санитарный инструктор приемно-сортировочного взвода приемного отделения медицинской роты старший матрос Виктория Коновалова почти 10 лет служит в армии, с началом специальной военной операции просилась на фронт. Она неоднократно участвовала в боевых действиях, попадала в окружение, вытаскивала на себе раненых и спасла не одну жизнь. За что награждена государственной наградой - медалью «За отвагу».

Сейчас, находясь в пункте постоянной дислокации бригады морской пехоты Северного флота, Виктория о службе в районах специальной военной операции вспоминает с ностальгией, скучает по сослуживцам. Говорит, что полигонная жизнь уже наскучила и хочет обратно, но подготовка пополнения тоже очень важна, так как реальный опыт участников СВО позволит бойцам быть более подготовленными к сложным ситуациям.

Морские пехотинцы под чутким руководством санитарного инструктора приемно-сортировочного взвода приемного отделения медицинской роты отработали ряд учебных задач, с которыми часто приходится сталкиваться в районах проведения специальной военной операции.

Морские пехотинцы изучали особенности эвакуации раненых из-под обстрела, наложение жгута, турникета и тугой давящей повязки на различные части тела. Детально разобрали, какие действия по спасению необходимо выполнять при нахождении в красной и желтой боевых зонах.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, личный боевой опыт, который Виктория Коновалова передает своим сослуживцам, для многих из них бесценен. Именно он может помочь в критической ситуации спасти жизнь боевому товарищу или самому себе.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12503391@egNews