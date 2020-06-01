Санитарно-эпидемиологические требования не влияют на осуществление рыболовства представителей коренного малочисленного народа Севера в Мурманской области

В конце прошлой недели в режиме видеоконференции состоялось заседание Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области. Заседание началось с отчёта Совета о проделанной работе.

Отмечена совместная работа Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области и Совета по борьбе с браконьерством на северного дикого оленя. Одним из результатов деятельности Совета признан положительный вклад в совместную работу с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации по формированию механизма сохранения прав коренных малочисленных народов России и принятии закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» в части установления порядка учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам», который вступил в силу 7 мая 2020 года.

В ходе заседания члены Совета рассмотрели вопрос об осуществлении рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера в связи с мерами, направленными на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19. Председатель Совета Константин Миронов проинформировал участников заседания о возможности подачи заявок на предоставление в пользование водных биоресурсов в Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области и в Североморское территориальное управление Росрыболовства посредством почтовой связи, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Члены Совета отметили, что введенные ограничения, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, не влияют на осуществление рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренного малочисленного народа Севера в Мурманской области. Также, по мнению членов Совета, ограничения не повлияли и на ведение традиционного оленеводства.

В рамках обсуждения вопроса о реализации молодёжных инициатив в Мурманской области член Совета Полина Харыбина проинформировала о ходе реализации всероссийского проекта «Память народов», инициированного Молодежным советом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и о воплощении в жизнь проекта «Виртуальный музей оленетранспортных батальонов» - победителя Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодёжи.

Начальник отдела по КМНС Центра народов Севера Елена Рочева представила информацию о грантовой поддержке молодёжных проектов и проектов некоммерческих организаций, в рамках которой представители коренного малочисленного народа Севера могут получить финансовую поддержку на проведение мероприятий по сохранению культурных традиций и содействию патриотического воспитания, на развитие физической культуры и спорта в молодежной среде, поддержание внутреннего туризма, продвижение добровольческих и социальных инициатив, и много другое.

Также Елена Алексеевна проинформировала участников заседания об обеспечении целевого обучения представителей КМНС в 2020-2021 учебном году. В ходе обсуждения Советом принято решение о необходимости проведения работы по определению актуальных направлений целевого обучения выпускников 9-11-х классов из числа КМНС и сбору информации о будущих выпускниках в местах традиционного проживания и ведения традиционной хозяйственной деятельности коренных народов.

Члены Совета обсудили участие юных представителей коренного малочисленного народа Севера Мурманской области в международном культурно-образовательном проекте «Таланты Арктики. Дети», который проводят для активных детей из числа коренных малочисленных народов в возрасте от 7 до 15 лет. Отборочным этапом для участия в проекте является Конкурс художественного слова на саамском языке «Пэрьмусс ло̄гкэй» («Лучший чтец»).

В рамках обсуждения вопроса «Разное», Советом принято решение о необходимости выработки предложений по созданию нормативно-правового документа по сохранению и развитию саамского языка. Впервые данная инициатива была озвучена членами Саамского собрания Самь Соббар.