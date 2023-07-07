Санкт-Петербург и Мурманская область будут сотрудничать в сфере туризма

В рамках деловой миссии делегации Санкт-Петербурга в Мурманскую область председатель комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Герман Широков и председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев подписали соглашение о сотрудничестве.

Новый документ даёт основание для расширения взаимовыгодного взаимодействия двух регионов, укрепляя связи и способствуя социальному, экономическому и культурному развитию Санкт-Петербурга и Мурманской области.

Планируется не только развитие производственно-торговых связей, но и туристских. Первым совместным проектом по итогам подписанного соглашения станет новый межрегиональный туристский маршрут, участие в разработке которого со стороны Северной столицы будет принимать участник деловой миссии ООО «Альянс компаний «Восток-Запад».

Как сообщает региональный комитет по туризму, помимо прочего новое соглашение позволит регионам принимать участие в реализации федеральных проектов в области арктического туризма, создании условий для активного использования природного и культурного потенциалов Санкт-Петербурга и Мурманской области, а также проводить совместные мероприятия, оказывать друг другу информационное содействие и привлекать внимание общественности к вопросам устойчивого развития туризма в Арктической зоне России.

Фото: https://gov-murman.ru