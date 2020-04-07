«Санкт-Петербург» модернизируют в Кронштадте

Головная дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 «Санкт-Петербург», находящаяся в опытной эксплуатации на Северном флоте, отправилась на плановое техническое обслуживание и модернизацию в Кронштадт.

Она совершает межфлотский переход из Баренцева в Балтийское море, выйдя из базы на Кольском полуострове в сопровождении спасательного буксирного судна «Памир».

В настоящее время подводная лодка идёт в северной части Норвежского моря. Её поисково-спасательное обеспечение осуществляет спасательный буксир «Николай Чикер». Весь межбазовый переход она пройдёт в надводном положении.