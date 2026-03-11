Саночники из Кандалакши вновь на пьедестале

В Братске Иркутской области завершилось первенство России по санному спорту. Состязания стали заключительным стартом всероссийских соревнований этого сезона. За место на пьедестале боролись юниоры и юниорки в возрасте 18-20 лет в дисциплине «натурбан».

В напряженной борьбе среди юниорок серебряную медаль завоевала северянка Злата Акудович, уступив спортсменке из Иркутской области 0,86 секунды. Среди юниоров с отставанием от лидера в 0,69 секунды бронзовым призёром стал Максим Шабанков.

«Серебро» в двухместных санях завоевали Максим Пряников и Артём Прокофьев, уступив победителям соревнований

одну секунду.

Как отмечает региональное Министерство спорта, спортсмены Кандалакшской спортивной школы олимпийского резерва по санному спорту, выступая в составе сборных команд России и Мурманской области, показали высокие результаты по итогам зимнего сезона 2025–2026 годов. На всероссийских соревнованиях, включая чемпионат, Кубок и первенства России, ими завоевано 72 медали различного достоинства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563534/#&gid=1&pid=1