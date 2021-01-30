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Мурманская область. Арктика (16+)30.01.21 10:45

Саперы арктической мотострелковой бригады Северного флота уничтожили тротиловые шашки времен Великой Отечественной войны

Саперы отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота провели операцию по уничтожению тротиловых шашек времен Великой Отечественной войны.

Взрывоопасные предметы были найдены около посёлка Алакуртти Мурманской области. К месту обнаружения взрывчатых веществ выехала группа разминирования. Находка была классифицирована военными инженерами, как тротиловые шашки времен Великой Отечественной войны.

Саперы осуществили их утилизацию методом подрыва. Утилизация тротиловых шашек проводилась на безопасном удалении от населенных пунктов.

Всего было обнаружено 24 тротиловых шашки. Общая масса взрывчатого вещества составила более восьми килограммов.

Как сообщает пресс-служба СФ, на территории Кольского полуострова нередко встречаются ветхие боеприпасы, оставшиеся после Великой Отечественной войны особенно в местах боёв — в Печенгском и Кандалакшском районах, на полуостровах Средний и Рыбачий. Ежегодно сапёры Северного флота обезвреживают по несколько сотен подобных взрывоопасных предметов.

 

 

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