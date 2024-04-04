Сапёры отдельного морского инженерного полка Северного флота на одном из полигонов в Мурманской области провели противопаводковое учение с серией учебных подрывов льда на одном из водоёмов.

«В настоящее время продолжается противопаводковая подготовка, с военнослужащими по контракту и по призыву сапёрных подразделений. Военнослужащие полка готовы выполнить задачи по подрыву льда в любых условиях», - рассказал командир отдельного морского инженерного полка Северного флота Юрий Горбунов.

В рамках противопаводковой подготовки выполнен ряд практических занятий по проведению инженерной разведки в местах предполагаемых ледовых заторов, подготовке прорубей и лунок.

Саперы учились на практике производить расчёты количества зарядов с учетом различной толщины льда, варьирующейся на некоторых участках водоёмов в значениях от 50 сантиметров до одного метра.

Одним из важных практических элементов учения стала подготовка гидроизоляции зарядов и их укладка в места подрывов.

В ходе учения моделировались различные ситуации, которые приходится решать военнослужащим в ходе противопаводковых мероприятий. Одна из таких ситуаций - эффективный подрыв ледового затора на реках в районе мостов.

Для обеспечения безопасности мостов и опор необходимо увеличивать размер полыньи. Для этих целей используется технология подрыва с применением помимо основного заряда – дополнительного, который называется забивочным. Он размещается на половине расстояния между основным зарядом и поверхностью ледяного покрова. Благодаря такому способу диаметр полыньи во время подрыва удаётся увеличить в полтора раза.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в настоящее время противопаводковую подготовку поочередно проходят все военнослужащие по контракту и по призыву сапёрных подразделений, в целях овладения навыками безопасного подрыва льда для предотвращения и ликвидации заторов на водоёмах Кольского полуострова.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12507710@egNews