Саперы отдельного морского инженерного полка Северного флота обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны

Группа разминирования отдельного морского инженерного полка Северного флота уничтожила методом подрыва авиационную бомбу ФАБ-50 времен Великой Отечественной войны, найденную в Мурманске.

В минувшие выходные в центр оперативного управления Росгвардии по Мурманской области поступило сообщение, о том, что во время проведения земляных работ на Нижне-Ростинском шоссе был обнаружен предмет, похожий на авиационную бомбу времён войны.

В ходе осмотра опасной находки специалисты-взрывотехники определили, что обнаруженный предмет является фугасной авиационной бомбой ФАБ-50 времен Великой Отечественной войны со взрывателем.

Как сообщает пресс-служба СФ, взрывоопасный предмет был перевезен специалистами группы разминирования отдельного морского инженерного полка Северного флота за пределы города Мурманска на один из полигонов, где он был уничтожен методом подрыва.