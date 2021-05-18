Сапёры отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны.

Взрывоопасный предмет был обнаружен около посёлка Алакуртти Мурманской области и классифицирован как 50-килограммовая авиационная бомба ФАБ-50.

Утилизация авиабомбы была проведена методом подрыва тротиловым зарядом на одном из полигонов отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, сапёеры Северного флота регулярно проводят утилизацию боеприпасов времён Великой Отечественной войны, обнаруженных в местах ведения боевых действий на Кольском полуострове. С начала года было уничтожено более сотни подобных объектов.

Количество взрывоопасных находок времён Великой Отечественной войны в Мурманской области традиционно увеличивается в весенне-летний период после схода снежного покрова.