Сапёры Северного флота обезвредили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны

Группа разминирования отдельного морского инженерного полка Северного флота обезвредила 125-мм артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны. Взрывоопасный предмет был обнаружен на Восточно-Объездной дороге – на участке проведения ремонтных работ.

Утилизация снаряда была проведена методом подрыва на одном из полигонов морской инженерной службы Северного флота. Для подрыва боеприпаса были использованы тротиловые шашки.

Как сообщает пресс-служба СФ, военнослужащие инженерных подразделений Северного флота регулярно привлекаются к обезвреживанию боеприпасов времен Великой Отечественной войны, найденных на Кольском полуострове. В основном это патроны, ручные гранаты, мины, неразорвавшиеся артиллерийские снаряды и авиабомбы.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12468698@egNews