Саперы Северного флота обезвредили авиационный боеприпас времен Великой Отечественной войны

Группа разминирования отдельного морского инженерного полка Северного флота уничтожила немецкий авиационный боеприпас калибром 50 кг . времён Великой Отечественной войны, обнаруженный на территории Мурманского торгового порта во время земляных работ.

Утилизация авиабомбы была проведена методом подрыва на одном из полигонов морской инженерной службы Северного флота в районе посёлка Щукозеро Мурманской области. Для подрыва боеприпаса были использованы две тротиловые шашки.

В конце марта сапёры отдельного морского инженерного полка Северного флота так же уничтожили пятидесятикилограммовую авиационную бомбу ФАБ-50, найденную на Нижне-Ростинском шоссе в Мурманске.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, военные инженеры Северного флота регулярно проводят утилизацию боеприпасов времён Великой Отечественной войны обнаруженных в местах ведения боевых действий на Кольском полуострове. Количество взрывоопасных находок традиционно увеличивается в весенне-летний период. Ежегодно флотские сапёры уничтожают на полигонах от нескольких десятков до нескольких сотен боеприпасов периода обороны Кольского Заполярья. В основном это – патроны, ручные гранаты, мины, неразорвавшиеся артиллерийские снаряды и авиабомбы.