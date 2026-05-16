Мурманская область приближается к пикам половодья
16.05.26 09:30

Саперы Северного флота обезвредили в Мурманской области боеприпасы времен Великой Отечественной войны

Группа разминирования отдельного морского инженерного полка Северного флота обезвредила боеприпасы времен Великой Отечественной войны, обнаруженные в Кольском районе Мурманской области.

Саперам поступила заявка об обнаружении боеприпасов, в место опасной находки выдвинулась группа разминирования. Командир группы определил степень опасности боеприпасов и возможность их транспортировки, после чего их на специальном транспорте доставили для уничтожения на один из военных полигонов.

«По прибытии на место опасной находки мы установили, что это боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Всего было найдено 29 единиц осколочно-фугасных снарядов немецкого производства – вероятнее всего, от гранатомёта «Панцерфауст», а также артиллерийские боеприпасы. В настоящее время личный состав полка выполняет задачи как на территории Мурманской области, так и в зоне специальной военной операции», – сообщил командир группы разминирования лейтенант Олег Котенко.

Утилизация боеприпасов была проведена методом подрыва на одном из полигонов морской инженерной службы Северного флота в районе посёлка Щукозеро Мурманской области. Для подрыва боеприпасов были использованы тротиловые шашки.

Как отмечает пресс-служба Северного флота, военнослужащие инженерных подразделений Северного флота регулярно привлекаются к обезвреживанию боеприпасов времен Великой Отечественной войны, найденных на Кольском полуострове. В основном – это патроны, гранаты, мины, неразорвавшиеся артиллерийские снаряды и авиабомбы. В этом году инженерами Северного флота уже обезврежено около 100 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

 

 

 

Фото: https://mil.ru/news/8ef4c666-93d6-4576-a348-0ede20ed05ec

