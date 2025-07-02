Сапёры Северного флота провели практические занятия в Заполярье

На полигоне отдельного морского инженерного полка Северного флота в Мурманской области в районе посёлка Щукозеро с военнослужащими сапёрами проведены практические занятия.

В ходе занятий инструкторы, имеющие боевой опыт, ознакомили обучаемых с различными типами минно-взрывных устройств, которые могут быть замаскированы под предметы быта и обихода. Военнослужащим рассказали про различные виды самодельных взрывных устройств и средств взрывания, применяемые противником в ходе специальной военной операции.

Военные саперы также выполнили ряд учебно-боевых задач по обнаружению и обезвреживанию минно-взрывных устройств. Отдельной темой отрабатывались вопросы по поиску, обнаружению и уничтожению учебных мин, которые ранее были установлены другой учебной группой сапёров.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по оценке командования, наблюдавшего за ходом отработки практических действий саперов, подразделения отдельного морского инженерного полка продемонстрировали высокий уровень взаимодействия и профессиональной подготовки, достаточный для решения задач по предназначению.

Фото: https://mil.ru/news/b34e6166-e4a7-4f29-a576-a93adb1dd9b9