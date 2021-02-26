Саперы Северного флота провели занятие по подрыву льда и грунтов

Саперы отдельного морского инженерного полка Северного флота на одном из полигонов в районе поселка Щукозеро Мурманской области провели занятие по взрывному делу. В ходе занятия военные инженеры отработали вопросы подрыва льда и ледяных заторов, а также устройства котлована для укрытия техники взрывным способом.

Флотские саперы на практике выполнили подготовку лунок, произвели расчет, составление зарядов, вязку и прокладывание электровзрывной цепи из детонирующего шнура. Одним из важных практических элементов тренировки стала подготовка гидроизоляции зарядов и их укладка, после чего была проведена серия подрывов.

Затем в ходе занятия военные инженеры отработали элемент по устройству котлована для укрытия военной техники взрывным способом. Произведя расчеты, с учетом особенностей скального грунта, военнослужащие установили заряды и произвели взрыв.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, особенностью установки зарядов, являлось то, что энергией взрыва поэтапно должен произойти выброс грунта, его разрыхление и расширение плоскости, не сопровождающиеся образованием воронки на поверхности земли.

В занятии принимало участие более 30 военнослужащих, проходящих военную службу как по контракту, так и по призыву.