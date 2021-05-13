Мурманская область. Арктика (16+)13.05.21 09:45
Саперы Северного флота уничтожили мину времен Великой Отечественной войны
Группы разминирования морского инженерного полка Северного флота уничтожили 80-мм минометную мину времен Великой Отечественной войны, обнаруженную ранее на улице Домостроительная в Мурманске.
Утилизация боеприпаса была проведена методом подрыва на одном из полигонов морской инженерной службы Северного флота в районе поселка Щукозеро Мурманской области. Для подрыва боеприпаса была использована 400 граммовая тротиловая шашка.
Как сообщает пресс-служба СФ, количество взрывоопасных находок времён Великой Отечественной войны в Мурманской области традиционно увеличивается в весенне-летний период после схода снежного покрова. С начала года сапёрами Северного флота было утилизировано более 100 подобных находок.
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