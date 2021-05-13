Саперы Северного флота уничтожили мину времен Великой Отечественной войны

Группы разминирования морского инженерного полка Северного флота уничтожили 80-мм минометную мину времен Великой Отечественной войны, обнаруженную ранее на улице Домостроительная в Мурманске.

Утилизация боеприпаса была проведена методом подрыва на одном из полигонов морской инженерной службы Северного флота в районе поселка Щукозеро Мурманской области. Для подрыва боеприпаса была использована 400 граммовая тротиловая шашка.

Как сообщает пресс-служба СФ, количество взрывоопасных находок времён Великой Отечественной войны в Мурманской области традиционно увеличивается в весенне-летний период после схода снежного покрова. С начала года сапёрами Северного флота было утилизировано более 100 подобных находок.