Сапсёрферы Кольского Заполярья определили лучшего на областном чемпионате в Мончегорске

В Мончегорске на базе яхт-клуба на берегу озера Имандра состоялся чемпионат Мурманской области по сёрфингу в дисциплине «доска с веслом» (сапсёрфинг). На старт вышли 30 спортсменов – 18 женщин и 12 мужчин.

Победители и призёры чемпионата определялись по сумме общего зачёта, состоявшего из выступлений в стилях «марафон», «технический рейс» и «спринт». Кроме участников из Мурманской области в чемпионате приняли участие сапсёрферы из Архангельской области и Москвы, выступавшие вне зачёта.

Чемпионом Мурманской области в мужском зачёте стал Михаил Ковригин из Кировска. Серебряную медаль завоевал Павел Жулидов из Мончегорска, бронзовую – Дмитрий Глатоленко из Мурманска.

Лучшей среди женщин стала Анна Янчук из Полярных Зорь. Второе место заняла Марина Скворода из Мурманска, на третью ступень пьедестала поднялась Арина Голубева из Мончегорска.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550704/#&gid=1&pid=1