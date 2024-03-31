Сажать картошку в этом году собираются 4 из 10 владельцев земельных участков

Дачных картофельных плантаций будет меньше. К такому заключению пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны, имеющие дачу, огород или дом в деревне.

Посадку картофеля в этом сезоне запланировали 39% владельцев загородных участков: 37% сажали картофель и в прошлом году, 2% решились лишь в этом.

«Магазинный картофель есть невозможно. Приходится тратить много сил и денег на посадку своего», — комментируют своё решение респонденты.

52% не планируют заниматься выращиванием картофеля: «На даче нужно отдыхать! И зачем выращивать то, что стоит копейки?».

По сравнению с 2022 годом, россияне стали чаще отказываться от посадки картофеля на своей земле: два года назад 61% сажал картошку, сейчас — только 39%.

Время проведения опроса: 9—22 марта 2024 года.