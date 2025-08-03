«Сбер» подключился к программе «Единой России» «СВОй бизнес»

Банк примет участие в доработке образовательного модуля для ветеранов СВО, которые хотят начать собственное дело, а также обеспечит их экспертной поддержкой.

«Сбер» начал сотрудничать с программой «СВОй бизнес», созданной по инициативе «Единой Россия» при поддержке «Опоры России» и Корпорации МСП. «Сбер» предложит участникам программы менторскую поддержку: действующие клиенты банка смогут пройти специальную программу из шести бесплатных сессий с персональным ментором. Его подберут на основе бизнес-задач.

«Мы объединяем усилия со «Сбербанком», чтобы создать новые возможности для старта бизнеса участниками спецоперации и членам их семей по всей стране. География проекта «СВОй бизнес» постоянно расширяется. До конца года он охватит более 40 регионов. С учётом разветвлённой сети «Сбера» получить профессиональную поддержку смогут ещё больше ветеранов спецоперации», - подчеркнул секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Также бизнесмены получат доступ к цифровым продуктам банка для малого бизнеса: онлайн-бухгалтерии, сервису создания сайта с помощью нейросети, франчайзинговой поддержке, сервису по подбору персонала, получению электронной подписи от УЦ ФНС России и т.д. Комплекс решений позволяет участникам сосредоточиться на развитии дела, передав остальные задачи банку.

Как пояснила регкоординатор партпроекта «Предпринимательство» Марта Говор, в Мурманской области интенсив для участников СВО и членов их семей стартует осенью.

«СВОй бизнес» — не просто образовательный курс, а полноценная система поддержки: от разработки идеи до её реализации. Преподаватели, эксперты и наставники в сфере предпринимательства помогут участникам СВО и членам их семей сделать первые шаги в бизнесе. Уверена, полученные знания и умения участники программы смогут применить на любом этапе — как при старте, так и в развитии дела», - заключила уполномоченный по правам предпринимателей в Мурманской области.

Фото (Центрального сайта партии «Единая Россия»): https://er.ru/activity/news/sber-podklyuchilsya-k-programme-edinoj-rossii-svoj-biznes