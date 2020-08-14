Сбербанк отменил бесплатные уведомления по переводам на дебетовые карты

Теперь клиент должен подключать платный пакет для всех уведомлений, кроме паролей и кодов для входа в «Сбербанк онлайн» или оплаты на сайтах, сообщили РИА «Новости» в колл-центре банка.

«Если хотите, чтобы вам поступали уведомления, необходимо подключать платный пакет по увеличениям. Если у вас раньше был бесплатный пакет подключен, и вам ФИО отправителя поступало, то теперь такого происходить не будет. Вам (будут поступать) только пароли и коды для регистрации в «Сбербанк онлайн» и оплаты на сайте», — сообщил сотрудник колл-центра.

Он пояснил, что для кредитных карт уведомления остаются бесплатными, а держателям дебетовых карт по-прежнему доступен «Мобильный банк», стоимость которого для стандартных карт составляет 60 рублей.