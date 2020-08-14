Мурманская область. Арктика (16+)14.08.20 11:00
Сбербанк отменил бесплатные уведомления по переводам на дебетовые карты
Теперь клиент должен подключать платный пакет для всех уведомлений, кроме паролей и кодов для входа в «Сбербанк онлайн» или оплаты на сайтах, сообщили РИА «Новости» в колл-центре банка.
«Если хотите, чтобы вам поступали уведомления, необходимо подключать платный пакет по увеличениям. Если у вас раньше был бесплатный пакет подключен, и вам ФИО отправителя поступало, то теперь такого происходить не будет. Вам (будут поступать) только пароли и коды для регистрации в «Сбербанк онлайн» и оплаты на сайте», — сообщил сотрудник колл-центра.
Он пояснил, что для кредитных карт уведомления остаются бесплатными, а держателям дебетовых карт по-прежнему доступен «Мобильный банк», стоимость которого для стандартных карт составляет 60 рублей.
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Последние комментарии
Violetta
14.08.20 11:25
Заботой о клиентах Сбербанк всегда отличался!
Комментарий к новости:Сбербанк отменил бесплатные уведомления по переводам на дебетовые карты
Д.О. Вернер
09.08.20 12:15
Хорошая информация. Красивый дом. И чего губернатор и мэр в нём не живут?
Комментарий к новости:#ЛЕГЕНДЫ_МУРМАНСКИХ_ДОМОВ – история дома № 61 по проспекту Ленина
Вэлл
07.08.20 10:27
В этом наша беда. Даже заключив ГПХ надо признавать что между работником и работодателем есть трудовые отношения. А не так как гастарбайтеры с местной пропиской.
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