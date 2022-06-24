«Сбербанк» с июля вводит комиссию в 1,25% на переводы со своих карт на карты других банков через их сайты и приложения

Как сообщает сайт кредитная организация, «с 1 июля 2022 года будет действовать комиссия на переводы с карты «Сбера» на карты других банков, кредитных и микрофинансовых организаций через их сайты и приложения».

Отмечается, что комиссия будет составлять 1,25%, минимум 30 рублей, максимум 150 рублей.

Клиенты по-прежнему смогут отправлять клиентам «Сбербанка» до 50 тысяч рублей в месяц без комиссии в «СберБанк онлайн». Также можно переводить без комиссии до 100 тысяч рублей в месяц клиентам других банков через СБП.