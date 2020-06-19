«Сбербанк» ввёл комиссию в 1% для всех переводов через банкоматы

Крупнейший российский банк ввёл комиссию в размере 1% от любой суммы, которая переводится при помощи банкомата.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу «Сбербанка», финансово-кредитная компания со 2 июня текущего изменила условия по внутрибанковским переводам «в устройствах самообслуживания банка, в которых проходит около 1% всех операций».

Отмечается, что при переводе денег большая часть клиентов банка использует «Сбербанк Онлайн» и «СМС-банк»: здесь переводы размером до 50 тысяч рублей в месяц внутри банка остались бесплатными.