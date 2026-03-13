Потребительская активность на Северо-Западе в январе-феврале текущего года несколько снизилась. В частности, уменьшилась посещаемость кафе и ресторанов, ослаб спрос на услуги гостиниц, отмечается в новом в докладе Банка России «Региональная экономика».

В январе в банковском секторе наблюдался рост розничного портфеля, главным образом за счёт ипотеки.

«Портфель ипотечных кредитов жителей Мурманской области вырос и по оперативным данным превысил 91,1 млрд рублей. В январе оформлено 400 ипотечных кредитов на сумму 1,8 млрд рублей. Это заметно больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и по количеству, и по объёму. Такая динамика отчасти объясняется высоким спросом на «Семейную ипотеку» на фоне ожидаемого изменения условий льготного кредитования», – прокомментировал управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Несмотря на снижение средних ставок по вкладам, средства граждан в банках продолжили увеличиваться. Сберегательная активность жителей Мурманской области остаётся высокой. По данным Банка России, на начало февраля 2026 года накопления жителей региона составили почти 362 млрд рублей (за исключением счетов эскроу). За год они выросли на 20%.