13.03.26 15:30

Сберегательная активность жителей Мурманской области остаётся высокой

Потребительская активность на Северо-Западе в январе-феврале текущего года несколько снизилась. В частности, уменьшилась посещаемость кафе и ресторанов, ослаб спрос на услуги гостиниц, отмечается в новом в докладе Банка России «Региональная экономика».

В январе в банковском секторе наблюдался рост розничного портфеля, главным образом за счёт ипотеки.

«Портфель ипотечных кредитов жителей Мурманской области вырос и по оперативным данным превысил 91,1 млрд рублей. В январе оформлено 400 ипотечных кредитов на сумму 1,8 млрд рублей. Это заметно больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и по количеству, и по объёму. Такая динамика отчасти объясняется высоким спросом на «Семейную ипотеку» на фоне ожидаемого изменения условий льготного кредитования», – прокомментировал управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Несмотря на снижение средних ставок по вкладам, средства граждан в банках продолжили увеличиваться. Сберегательная активность жителей Мурманской области остаётся высокой. По данным Банка России, на начало февраля 2026 года накопления жителей региона составили почти 362 млрд рублей (за исключением счетов эскроу). За год они выросли на 20%.

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кровожадный санкционный оскал цивилизованной Европы, или Создаём будущее технологической независимости России
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
Д.О Вернер
06.03.26 14:04
А в бассейн на ул. Челюскинцев их не водили? А ведь он "стоял" в основе всего развития водного спорта в Заполярье! * * * Во время 3-дневного визита представители Федерации предложили экспертное уча
Комментарий к новости:Делегация Федерации водных видов спорта России посетила уникальный духовный реабилитационно-спортивный центр в Мурманске
Ольга
04.03.26 15:18
Отправила почтой России на Москва - 400 4 посылки 07.02.2026 и все больше о них ни каких данных нет, муж до сих пор их не получил 23853010021272 23853010021319 23853010021425 23853010021579 До Москвы
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Д.О Вернер
04.03.26 13:44
До программы #насевережить депутатов было пропорционально количеству населения, а программа не сработала, и население уменьшилось, вот и оптимизируют Думу... Кто помнит, сколько было членов Обкома КПС
Комментарий к новости:Губернатор поддержал инициативу «Единой России» об уменьшении численности депутатского корпуса нашего региона
-Правовая консультация (18+)Штрафы за земельные правонарушения увеличивать не планируется
-PRO Деньги (16+)Итоги-2025: задолженность россиян по кредитам самого низкого качества превысила 2,4 трлн рублей-PRO Валюту (16+)Курс доллара подскочил почти на 1,16 рубля, евро укрепилось почти на 60 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания - 2026-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 марта-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
