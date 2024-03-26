Сбережения россиян в юанях продолжают расти

Доля сбережений россиян в китайской валюте продолжает расти: этому способствуют и относительно высокие ставки по юаневым вкладам, и возможность диверсификации.

Как отмечают опрошенные «Российской газетой» банки, юань и дальше будет вытеснять евро и доллары из валютной структуры депозитов. Уже сейчас его доля превышает четверть в некоторых кредитных организациях, а к концу года может достичь половины, не исключают эксперты.

По словам руководителя продуктов и сервисов банка «ДОМ.РФ» Никиты Казанцева, доля валютных вкладов в общей структуре привлеченных депозитов не изменилась: она по-прежнему составляет в банке порядка 1%. Но в валютном распределении произошли изменения. «Наблюдается тенденция увеличения доли юаней в валютном привлечении: с начала года она выросла с 11% до 26%», - указывает эксперт.

Как рассказали «РГ» в пресс-службе «ВТБ», китайская валюта занимает более трети от общего объёма розничных валютных вкладов: в банке на неё приходится 13,6 млрд. Однако спрос на такие продукты преимущественно формируют состоятельные клиенты. Объём юаневых вкладов будет увеличиваться и дальше, как прогнозируют в банке, до 23 млрд к концу 2024 года, или в 1,8 раза. «Доля юаня в валютных вкладах банка достигнет 50%», - полагают в «ВТБ».

С 2022 года объём средств граждан в дружественных валютах, размещённых в банках, устойчиво растёт, сообщил «РГ» Дмитрий Грицкевич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков «ПСБ». В декабре приток средств в банки в этих валютах резко увеличился - на 32% к ноябрю. При этом в январе положительная динамика сохранилась, следует из данных регулятора. И как отмечают в «ВТБ», объём средств граждан в китайской валюте увеличился в прошлом году почти в полтора раза в целом по российской банковской системе.

Аналитики ЦБ указывают, что повышение спроса происходит на фоне замещения доллара США в структуре валютных депозитов населения. Хотя он по-прежнему лидирует: на американскую валюту приходилось порядка 58% в конце 2023 года. Суммарно валютизация вкладов физических лиц тогда составила 8,4%, в январе - 8,9%.