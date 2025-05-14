В Мурманской области определены сроки открытия навигации маломерных судовУлица Сафонова: телекомпания «Арктик-ТВ» запускает цикл передач о знаковых улицах города Мурманска
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)14.05.25 15:30

Сбережения жителей Мурманской области выросли

По состоянию на 1 апреля 2025 года объём сбережений жителей Мурманской области на депозитах и банковских счетах (без учёта средств на счетах эскроу) превысил 320 млрд рублей. Это на 16%, или почти на 44 млрд рублей больше, чем годом ранее.

«Средства граждан на вкладах растут, потому что высокие ставки по депозитам стимулируют сберегать, пока Банк России сохраняет ключевую ставку на уровне 21% годовых. Так, максимальная ставка по вкладам в рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов, на конец апреля 2025 года составляла 19,8% годовых, а годом ранее – 14,9%, при этом в середине декабря 2024 года ставка достигала пика в 22,3%», – прокомментировала руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Олеся Бачиннова. 

Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, Банк России рекомендует банкам при размещении информации о вкладах на своих сайтах, в приложениях и других дистанционных каналах исключить визуальные приёмы – такие как различия в фоне, цвете и размере шрифта. Графические приёмы и акцентирование внимания на более привлекательных для потребителя показателях (например, на доходности, эффективной ставке) могут ввести человека в заблуждение относительно условий вклада. Это приведёт к нарушению прав потребителей финансовых услуг. Если банк указывает на своем сайте или в мобильном приложении максимально возможную процентную ставку по вкладу, то рядом с этой информацией нужно перечислить условия, при которых клиент получит обещанную доходность, и обозначить минимальную гарантированную ставку.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)К кладовым Арктики подбираем «атомные ключи»
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Татьяна
05.05.25 13:31
Здравствуйте. А почему вы пишете, что Забег.РФ 19 мая, если он 24 мая? *** День добрый! Вы зашли на сообщение за 2024 год. В то время это мероприятие проходило 19 мая. И Вы правы, в этом году «За
Комментарий к новости:СПОРТИВНАЯ АФИША
Viktor Pavlov
04.05.25 08:59
Пояснили бы, а как они пролетели от Украины до Заполярья необнаруженными? Такое расстояние преодолеть бумажный самолётик не сможет...
Комментарий к новости:Над территорией Мурманской области сбили три украинских БПЛА
Kermit
25.04.25 21:36
Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проверки по факту строительства торгового центра в Мурманской области В соцмедиа сообщается, что в городе Мурманске участок во дворе жило
Комментарий к новости:Платите 100 миллионов или останавливайте стройку!
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, должен ли работодатель сократить рабочий день перед праздниками
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Отделение СФР по Мурманской области выплачивает ежемесячную денежную выплату более 53 тысячам жителей региона-PRO Валюту (16+)Рубль дешевеет на фоне понижательной коррекции цен на нефть-PRO Энергетику (18+)Котельную филиала АО «МЭС» «Мурманская теплосеть» в районе Абрам-Мыс полностью модернизируют-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 мая-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минпросвещения России установило нормы часов педагогической работы за ставку зарплаты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»