Сбережения жителей Мурманской области выросли

По состоянию на 1 апреля 2025 года объём сбережений жителей Мурманской области на депозитах и банковских счетах (без учёта средств на счетах эскроу) превысил 320 млрд рублей. Это на 16%, или почти на 44 млрд рублей больше, чем годом ранее.

«Средства граждан на вкладах растут, потому что высокие ставки по депозитам стимулируют сберегать, пока Банк России сохраняет ключевую ставку на уровне 21% годовых. Так, максимальная ставка по вкладам в рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов, на конец апреля 2025 года составляла 19,8% годовых, а годом ранее – 14,9%, при этом в середине декабря 2024 года ставка достигала пика в 22,3%», – прокомментировала руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Олеся Бачиннова.

Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, Банк России рекомендует банкам при размещении информации о вкладах на своих сайтах, в приложениях и других дистанционных каналах исключить визуальные приёмы – такие как различия в фоне, цвете и размере шрифта. Графические приёмы и акцентирование внимания на более привлекательных для потребителя показателях (например, на доходности, эффективной ставке) могут ввести человека в заблуждение относительно условий вклада. Это приведёт к нарушению прав потребителей финансовых услуг. Если банк указывает на своем сайте или в мобильном приложении максимально возможную процентную ставку по вкладу, то рядом с этой информацией нужно перечислить условия, при которых клиент получит обещанную доходность, и обозначить минимальную гарантированную ставку.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».