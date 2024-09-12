«СберКорус» запустил для россиян социальный электронный документооборот

В сервисе «Отчётность в госорганы» от «СберКорус» запущен социальный электронный документооборот. Он упрощает работу с электронными листками нетрудоспособности, уведомлениями, запросами и извещениями, которые приходят страхователям от СФР.

Компания выпустила новый функционал, который помогает сократить количество ручной работы при передаче информации о застрахованных лицах в Социальный фонд России (бывшие ФСС и ПФР). Теперь с помощью Социального электронного документооборота (СЭДО) в сервисе «Отчётность в госорганы» от «СберКорус» юридические лица и ИП могут вести электронный документооборот и отвечать на запросы Социального Фонда России (СФР) о предоставлении недостающих сведений или документов для пособий, а также получать от СФР информацию о выданном, закрытом или оплаченном листке нетрудоспособности сотрудника.

Электронный больничный лист представляет собой запись в базе Социального Фонда, куда врач заносит необходимую информацию и подписывает сертификатом электронной подписи. Затем все сведения о больничном листе передаются по ЭДО «СберКорус» работодателю и в Личный кабинет сотрудника на госуслугах. Таким образом, работодатель получает возможность проще и быстрее получать информацию об электронных больничных сразу от соцслужбы и в реальном времени узнать, когда больничный открывается и закрывается.

Помимо обмена электронными документами с СФР, пользователи могут формировать отчётность для ФНС России и Росстата, вести электронный документооборот с представителями государственных служб, оформлять макеты пенсионных дел и многое другое. Передача отчётов осуществляется по защищённым каналам, данные хранятся в зашифрованном виде в облаке. Отчёт доставляется в кратчайшие сроки, а подтверждение даты отправки с печатью оператора можно получить через несколько секунд после.

«СЭДО – один из важных инструментов обязательного социального страхования, входящего в государственную систему социальной защиты граждан РФ. Если раньше страхователь ждал от сотрудника номер больничного листа, чтобы оформить пособие в СФР, то теперь, благодаря СЭДО, все можно сделать онлайн, не дожидаясь выхода работника с больничного. Система СЭДО внедрена именно для скорости, простоты и снижения количества ошибок при информировании страхователей. За СЭДО в отчётности «СберКорус» не нужно отдельно платить; в нём можно оперативно исправлять ошибки и пользоваться архивом; сервис доступен онлайн в любое время и месте, а клиентам не нужно часто посещать СФР и контролировать статус документооборота с ведомством», — отметил генеральный директор «СберКорус» Виталий Тарасов.