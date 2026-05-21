Сбор руководящего состава медицинской службы ВМФ начался на базе Северного флота с участием коллег из Китая

20 мая в Мурманске состоялось открытие сбора руководящего состава медицинской службы Военно-морского флота Российской Федерации, который впервые проводится в международном формате.

Открывая мероприятие, начальник военно-медицинского управления Военно-морского флота, доктор медицинских наук, профессор, полковник медицинской службы Игорь Мосягин приветствовал делегацию от Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая во главе со старшим капитаном 1 ранга Цзюй Цзиньтао, начальником Управления военной медицины тыла штаба ВМС.

«Сбор руководящего состава медицинской службы Военно-Морского Флота всегда планируется как комплекс научно-практических мероприятий. Мы традиционно привлекаем к нему ведущих медицинских специалистов Военно-морского флота, Вооружённых сил, Министерства здравоохранения и Федерального медико-биологического агентства России, медицинских служб иных силовых ведомств Российской Федерации. Тот факт, что участниками настоящего сбора являются 8 докторов медицинских наук и 17 кандидатов медицинских и технических наук, подтверждает актуальность проводимых мероприятий и заинтересованность ученых в предоставляемой площадке для обмена опытом и продвижения различных научных разработок в интересах морской медицины», – отметил полковник медицинской службы Игорь Мосягин.

Подобные мероприятия в Военно-морском флоте Российской Федерации проводятся ежегодно, основные цели этих мероприятий – обмен опытом, повышение профессионального уровня военно-морских медицинских специалистов, совершенствование форм и способов медицинского обеспечения личного состава Военно-морского флота, развитие морской медицины как отдельного направления здравоохранения.

Программа научно-практических мероприятий насыщенная, преимущественно будет проходить на объектах Северного флота.

Открыл сбор в городе Мурманске круглый стол, посвященный вопросам российско-китайского сотрудничества в области военно-морской медицины.

Для китайской делегации, помимо научно-практических мероприятий, спланировано ознакомление с местными достопримечательностями, ряд экскурсионных программ на Северном флоте и в городе Мурманске.

Программой сбора также предусмотрены круглый стол, посвящённый перспективным направлениям развития морской медицины, научно-практическая конференция по боевой хирургической травме, цикл мастер-классов от специалистов Военно-медицинской академии.

Обучаемые будут разделены на несколько групп. Начинающие специалисты пройдут подготовку по оказанию травматологической помощи на передовых этапах оказания медицинской помощи. Для опытных хирургов специалисты главного госпиталя Северного флота продемонстрируют авторскую методику оказания хирургической помощи тяжелораненым военнослужащим. Для специалистов, желающих освоить перспективные инновационные методы оказания медицинской помощи, будет проведён мастер-класс по дополненной реальности в хирургии.

Один день сбора будет посвящён изучению возможностей главного госпиталя Северного флота в оказании медицинской помощи пострадавшим при чрезвычайной ситуации техногенной природы, в том числе с радиационными поражениями.

Сбор руководящего состава медицинской службы Военно-морского флота Российской Федерации с участием коллег от ВМС Народно-освободительной армии Китая продолжится в течение 3-х дней, сообщает пресс-служба Северного флота.

 

 

Фото: https://mil.ru/news/8b8adbf2-67ce-4817-8356-7f26e5dacfc5

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
