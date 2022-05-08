Сбор участников «Бессмертного полка» в Мурманске начнётся 9 мая в 9.30

9 мая в Мурманской области пройдут традиционные шествия «Бессмертного полка». Тысячи северян пронесут по улицам городов портреты родных и близких: участников войны, тружеников тыла, партизан, врачей, узников концлагерей – всех, кто боролся за Победу.

В городе-герое Мурманске шествие пройдёт по проспекту Ленина до мемориального комплекса «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Формирование колонны начнется в 9.30 на участке дороги по ул. Воровского (от просп. Ленина до ул. Ленинградской).

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в этом году акция пройдёт онлайн, трансляция состоится 9 мая.