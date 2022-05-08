Мурманская область. Арктика (16+)08.05.22 16:00
Сбор участников «Бессмертного полка» в Мурманске начнётся 9 мая в 9.30
9 мая в Мурманской области пройдут традиционные шествия «Бессмертного полка». Тысячи северян пронесут по улицам городов портреты родных и близких: участников войны, тружеников тыла, партизан, врачей, узников концлагерей – всех, кто боролся за Победу.
В городе-герое Мурманске шествие пройдёт по проспекту Ленина до мемориального комплекса «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Формирование колонны начнется в 9.30 на участке дороги по ул. Воровского (от просп. Ленина до ул. Ленинградской).
Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в этом году акция пройдёт онлайн, трансляция состоится 9 мая.
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06.05.22 00:48
Клещи не являются насекомыми, относятся к классу Паукообразные. В сюжете допущена биологическая ошибка.
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Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
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Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
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