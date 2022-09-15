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Мурманская область. Арктика (16+)15.09.22 11:30

Сборная команда МАГУ стала победителем регионального этапа турнира по баскетболу

В физкультурно-оздоровительном комплексе Колы состоялся региональный этап турнира по баскетболу 3×3 от Дивизиона Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ).

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» и комплексного проекта «Баскетбольная страна» такие турниры проходят по всей стране в период с 1 июня по 30 ноября. Всего площадками для соревнований станут 43 региона. Проект реализуется при финансовой поддержке Министерства спорта Российской Федерации.

Для Мурманской области это – второй опыт проведения турнира АСБ 3х3 среди студентов средних и высших учебных заведений. На этот раз победителем регионального этапа стала команда Мурманского арктического государственного университета. Заполярным спортсменам предстоит выступить за Мурманскую область на Суперфинале АСБ 3х3. Соревнования пройдут в Москве 1 и 2 октября. Второе и третье место на игре в кольском ФОКе заняли команды МСК-1 и МКЭиИТ.

Как сообщает региональное Министерство спорта,  турниры АСБ – трамплин для игроков, который помогает им заявить о себе, как о перспективных баскетболистах. Суперфинал даст шанс заполярным спортсменам показать себя и претендовать на включение в состав Лиги Белова и Лиги РЖД. Один из основных плюсов проведения турниров в России – это то, что вне зависимости от места проживания и учёбы студенты-баскетболисты могут реализовывать себя в профессиональном спорте.

«Мы чувствуем эмоциональный подъём. На Суперфинале в Москве хотим показать результат и попробовать побороться за победу. Это совершенно другой уровень игры и новый опыт, который даст почувствовать динамику и оценить уровень баскетбола за Полярным кругом», – поделился полномочный представитель АСБ в Мурманской области и игрок команды МАГУ Артём Колесников.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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