Сборная команда Мурманской области по хоккею с мячом одержала победу на первенстве России

В Колтушах Ленинградской области завершилось первенство России по мини-хоккею с мячом. Соревнования проводились на площадке «Ладога Арена». За чемпионский титул боролись шесть команд девушек в возрасте 14-15 лет.

Наш регион представляла сборная команда Мурманской области, состоящая из воспитанниц спортивной школы №6 Мурманска и спортивной школы Мончегорска.

По завершении соревнований, одержав пять побед, заполярные хоккеисты завоевали золотые медали. Эмилия Мазия признана лучшим нападающим турнира.

Тренируют спортсменок Елена Хорошилова и Виктор Каменев.

Напомним, что развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото (Федерация хоккея с мячом России): https://gov-murman.ru/info/news/