Сборная команда Мурманской области по ушу завоевала медали всероссийских соревнований

В Московском Дворце спорта прошел чемпионат и первенство России по ушу. Соревнования собрали более 700 российских спортсменов, демонстрировавших мастерство в дисциплинах ушу-таолу (спортивное ушу) и ушу-саньда (полноконтактные поединки на помосте).

Как сообщает региональное Министерство спорта, заполярные спортсмены достойно выступили на соревнованиях: Ульяна Антошина из Мончегорска провела четыре поединка, каждый из которых завершила победой.

Илья Столбцов из Гаджиево остановился в шаге от победы, получив травму в финале, стал серебряным призёром.

Мурманчанка Татьяна Соина завоевала серебряную медаль, а спортсмен из Мончегорска Егор Сорокин – бронзовую.

Фото: https://gov-murman.ru