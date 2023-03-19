Мурманская область. Арктика (16+)19.03.23 16:00
Сборная команда Мурманской области по ушу завоевала медали всероссийских соревнований
В Московском Дворце спорта прошел чемпионат и первенство России по ушу. Соревнования собрали более 700 российских спортсменов, демонстрировавших мастерство в дисциплинах ушу-таолу (спортивное ушу) и ушу-саньда (полноконтактные поединки на помосте).
Как сообщает региональное Министерство спорта, заполярные спортсмены достойно выступили на соревнованиях: Ульяна Антошина из Мончегорска провела четыре поединка, каждый из которых завершила победой.
Илья Столбцов из Гаджиево остановился в шаге от победы, получив травму в финале, стал серебряным призёром.
Мурманчанка Татьяна Соина завоевала серебряную медаль, а спортсмен из Мончегорска Егор Сорокин – бронзовую.
Фото: https://gov-murman.ru
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Последние комментарии
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
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Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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